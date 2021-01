Coronavirus: les jeunes doivent être aidés, pas consolés

Les jeunes dépriment. Alexander De Croo le sait. Il a même décidé de leur adresser un message perso à la fin du dernier Codeco vendredi : « Nous vous demandons un dernier effort. Si nous unissons nos forces, nous verrons la lumière au bout du tunnel.[…]. C’est normal d’avoir la fatigue du coronavirus. Mais alors, parlez-en entre vous et autour de vous. Tout le monde le fait, même moi ! »

Sympa et probablement bien intentionné, le Premier. Mais tout de même, la lecture des études toujours plus alarmistes a de quoi laisser un goût amer à ceux qui ne peuvent pas vivre « les plus belles années de leur vie », dixit Alexander De Croo, encore lui. Surtout quand on prend le temps de lire le dernier rapport du Gems (les experts chargés de penser le déconfinement) rendu public ce mardi. Rapport déjà en possession du Premier ministre et de tous ses collègues des Régions et Communautés depuis une semaine.