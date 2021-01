D1A: le terrain de Zulte Waregem endommagé par une maladie fongique causée par un champignon (photo)

La direction de Zulte Waregem a expliqué mardi qu’une maladie fongique (maladie causée par un champignon), identifiée en août, est à la base du mauvais état de la pelouse du stade Arc-en-Ciel. « Plusieurs spécialistes se demandent pourquoi le gazon s’est détaché après le traitement de la maladie », peut-on lire dans une lettre ouverte publiée sur le site du club.

« La cause de l’état du terrain est une maladie fongique qui a été identifiée sur le gazon en août », a écrit la direction du Essevee. « Différentes équipes de spécialistes se demandent pourquoi le gazon s’est détaché après le traitement de cette maladie. La réaction du gazon est étrange et inexplicable. Entre-temps, nos jardiniers ont travaillé tous les jours pour rendre le terrain le plus praticable possible. »