Le Royaume-Uni post-Brexit refuse de reconnaître le statut d’ambassadeur à… l’ambassadeur de l’UE à Londres. La bisbille diplomatique s’est enflammée ces derniers jours. « Le signal n’est guère des plus amicaux », peste le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

«Le signal n’est guère des plus amicaux», déplore Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’UE. - Reuters

Humeur

Ça augure assez mal de la suite des événements ! » Ce n’est pas Le Soir qui le dit mais le Haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, d’ordinaire affable. On a senti comme plus qu’une pointe d’exaspération dans le chef de Josep Borrell, invité à commenter l’étrange – et « pas très malin », dit-on dans la bulle européenne – coup bas fomenté par la « Perfide Albion ».