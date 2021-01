Trump inaugure le «Bureau de l’ancien président» en charge de ses relations publiques

Le bureau s’occupera de la correspondance, des déclarations publiques, des apparitions et des activités officielles de Donald Trump.

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé mardi l’inauguration du « Bureau de l’ancien président » dans le comté de Palm Beach, en Floride, a rapporté CBS News. Le bureau supervisera ses activités officielles dans sa vie post-présidentielle.

Ce dernier et l’ancienne première dame Melania Trump ont quitté Washington pour la Floride le matin du 20 janvier, choisissant de ne pas accueillir Joe Biden et la première dame Jill Biden à la Maison Blanche et de ne pas assister à l’investiture du nouveau président.