Benson, 23 ans, est arrivé à l’Antwerp en septembre 2019 de Genk. En partie à cause d’une blessure, il n’a joué que huit matches cette saison (un but). L’ailier n’est plus entré en action depuis la mi-décembre. Il rejoint le PEC Zwolle, l’actuel 12e du championnat des Pays-Bas.