Coronavirus: une personne sur deux en détresse psychologique, à commencer par les jeunes

Une étude de l’UCLouvain et de l’UAntwerpen met au jour le niveau de détresse psychologique liée aux mesures sanitaires. Il est inversement proportionnel à l’âge.

Les femmes et les jeunes ont connu un plus grand nombre d’états de détresse psychologique que le reste de la population. - Roger Milutin.

Vie sociale réduite à zéro… C’est, en l’absence de traitement miracle et dans l’attente d’un vaccin généralisé, à peu près la seule mesure qui a permis de tenir à distance, vaille que vaille, le fameux covid. De l’empêcher en tout cas de faire des ravages plus importants encore. En imposant le confinement mi-mars, en réduisant les activités économiques, en limitant fortement les réunions de famille et les retrouvailles entre amis, en imposant un couvre-feu, en interdisant les voyages, en… La Belgique n’a rien inventé, comme la plupart des pays du monde, elle a joué avec la panoplie des mesures de confinement social qu’étudient les virologues en espérant ne jamais devoir passer de la théorie à la pratique.