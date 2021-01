Football amateur: la saison blanche déjà contestée…

Le Patro Eisden Maasmechelen, club de première division nationale, et 46 joueurs de la série ont mis en demeure la Fédération belge de football (URBSFA) car toutes les compétitions du football amateur ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Patro Eisden et 46 joueurs de Nationale 1 ont décidé de poursuivre l’Union Belge. - Ronald Devaux

S’oriente-t-on vers une nouvelle bataille juridique au sein du football belge ? Quelques heures après l’annonce de la saison blanche pour toutes les divisions des amateurs, l’avocat Walter Van Steenbrugge a annoncé avoir été mandaté par le Patro Eisden et 46 joueurs de Nationale 1 afin de poursuivre l’Union Belge. Ces derniers estiment que la fédération prive les sportifs rémunérés de leur droit au travail et réclament une compensation ainsi que l’organisation d’un mini-championnat qui offrirait un ticket pour la D1B à son vainqueur. « L’arrêté ministériel permet aux athlètes professionnels d’exercer leur profession. Cela est autorisé en D1A et en D1B mais pas au premier niveau national. Nous pensons que cette distinction ne peut être justifiée », a ainsi déclaré l’avocat au micro de VTM.