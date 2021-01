«Adolescentes» et «Josep» récompensés par le Prix Louis-Delluc 2020

Créé en 1937 pour récompenser le « meilleur film français sorti dans l’année », habituellement décerné en décembre et préfigurant souvent le palmarès des César, le Prix Louis-Delluc 2020 a modifié un peu son calendrier suite aux conséquences du Covid-19. Malgré la fermeture des salles pendant plusieurs mois, le jury, composé d’une vingtaine de critiques et personnalités, a tenu à rendre un palmarès. C’est sur France Inter que son président Gilles Jacob a annoncé aujourd’hui quels étaient les lauréats 2020 et en a profité pour déplorer la fermeture prolongée des cinémas : « C’est la première fois dans l’Histoire de la République que le cinéma n’est pas écouté. C’est pareil pour le théâtre, les concerts, les musées. »