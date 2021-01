Coronavirus: députées de l’opposition et médecins, elles appellent le gouvernement à rectifier le tir

Catherine Fonck et Sofie Merckx, parlementaires CDH et PTB, médecins, ciblent nos exécutifs, « qui ne sont pas performants dans la lutte contre la pandémie ». Depuis l’opposition au fédéral, elles tracent leurs « alternatives ». Nous leur avons demandé, à chacune, d’expliquer ce qui ne va pas, ce qu’il faudrait faire. En trois points. Ça déménage…

Catherine Fonck et Sofie Merckx. - Photo News et Belga.

Catherine Fonck (CDH) : « Vacciner beaucoup plus vite, voici comment »

Cheffe de groupe CDH à la Chambre, spécialiste en médecine interne, néphrologue, Catherine Fonck livre son plan de bataille alternatif.

1

Accélérer la vaccination, de trois façons

La centriste-humaniste implore : « Il faut faire de la vaccination une priorité absolue. Or, contrairement à ce qu’on nous raconte, ce n’est pas le cas. Si on ne change rien, nous atteindrons le taux de protection de 70 % de la population en… septembre 2024. Nous devons accélérer de façon spectaculaire. C’est possible. »

Catherine Fonck voit trois façons.