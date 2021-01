La 40e édition du festival du film d’animation de Bruxelles aura lieu du 12 au 21 février. Et, comme il l’a déjà été annoncé : entièrement en ligne, via une plateforme dédiée. Dommage, bien sûr, pour la convivialité, mais cette formule inédite à bien des égards a aussi pour avantage de rendre l’ensemble du programme accessible tout le temps et à n’importe quelle heure pendant la durée de l’événement. Moyennant l’acquisition du pass ou du ticket adéquat et du géoblocage sur la Belgique.