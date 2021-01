D1A: Anderlecht arrache un point à Mouscron grâce à un penalty inscrit dans les toutes dernières secondes de la rencontre (1-1, vidéo)

Mouscron-Anderlecht s’est terminé par un partage 1-1 mardi. Contrairement à l’aller, les Hurlus ont mené à la marque grâce à Xadas (18e, 1-0) et les Mauves ont égalisé dans les arrêts de jeu par Lukas Nmecha sur penalty (90e+4, 1-1). Après 24 journées, Anderlecht (37 points) est 5e et Mouscron (25 points) 16e.

Par rapport à l’équipe qui s’est imposée à Saint-Trond, Jorge Simão a remplacé Deni Hocko, suspendu, Fabrice Olinga et Christophe Lepoint par Jean Onana, Darly N’Landu et Beni Badibanga. À Anderlecht, Kemar Lawrence est revenu de suspension et Albert Sambi Lokonga, revenu de blessure, a pris la place de Josh Cullen laissé au repos.