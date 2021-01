Tout ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination en Wallonie (infographie)

On connaît désormais la carte wallonne de la vaccination contre le covid-19 : neuf centres majeurs et trente centres de proximité auxquels il faut ajouter des centres itinérants pour répondre aux besoins de l’ensemble du territoire. Pour rappel, la Région de Bruxelles-Capitale disposera de son côté de dix sites affectés à cette campagne d’une ampleur inédite.

De part et d’autre, l’objectif est d’atteindre un taux de 70 % de vaccination chez les personnes âgées de plus de dix-huit ans. La procédure suscite impatience et curiosité parmi la population. Mardi au parlement de Wallonie, le professeur Yvon Englert et Christie Morreale (PS), ministre de la Santé, ont fourni une foule de détails sur cette opération, en réponse aux questions de députés parfois inquiets et critiques.

