Coronavirus: Sanofi va produire le vaccin de Pfizer

Cela aurait été impensable il y a quelques mois encore… Le géant français de la pharmacie Sanofi va endosser le rôle de simple sous-traitant pour le compte de son grand concurrent, l’américain Pfizer. Les questions d’ego et de fierté se sont effacées devant l’urgence sanitaire et la nécessité d’accélérer la mise sur le marché de vaccins. Associé à GSK, Sanofi était jusqu’il y a peu encore un candidat sérieux dans la course au vaccin. Mais à la mi-décembre, le groupe a annoncé que suite à des résultats décevants de son essai clinique, son vaccin à protéine recombinante ne serait pas prêt avant fin 2021. Une éternité pour les gouvernements et la population…