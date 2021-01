Coronavirus: les infirmiers à domicile recevront aussi la prime d’encouragement de 985 euros brut

Les infirmiers à domicile recevront eux aussi la prime fédérale d’encouragement de 985 euros brut à l’attention du personnel soignant, a confirmé mardi Frank Vandenbroucke en commission Santé de la Chambre.

Le ministre de la Santé publique répondait à une interpellation de Catherine Fonck. Le ton est d’ailleurs monté entre le socialiste et la députée d’opposition cdH.

La prime de 985 euros brut sera bien accordée aux infirmiers à domicile salariés et indépendants, a assuré le ministre. Pour les salariés, les partenaires sociaux ont conclu le 18 novembre un protocole d’accord sur l’octroi et le financement de la prime. « Le champ d’application est plus large car il concerne tous les salariés du secteur », a détaillé M. Vandenbroucke. « Ce protocole d’accord a été traduit dans une Convention collective de Travail (CCT) le 14 décembre.