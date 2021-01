Paul Clement, de l’ombre d’Ancelotti à celle du géant brugeois

L’entraîneur du cercle possède un CV long comme le bras en qualité d’adjoint. Ayant exercé à Chelsea au PSG, au Real ou au Bayern auprès de stars mondiales, il tente à présent de voler de ses propres ailes dans un contexte plus modeste.

Si un derby brugeois reste toujours particulier, il le sera cette fois aussi par bancs interposés, jeudi. D’un côté, il y aura Philippe Clement, l’incontestable meilleur entraîneur en Belgique. De l’autre, son homonyme, Paul Clement (49 ans), qui peut se targuer de posséder le plus beau palmarès en Pro League puisqu’il a remporté trois trophées (dont un titre de champion) avec Chelsea, quatre avec le Real (dont une Ligue des champions), un titre avec le PSG ainsi qu’une Coupe avec le Bayern ! Lucide, l’entraîneur du Cercle est conscient que son palmarès, il ne se l’est forgé « qu’en » qualité d’adjoint, dans l’ombre imposante de Carlo Ancelotti, un entraîneur de prestige qui a un jour dit à son sujet qu’il était « le meilleur assistant que j’ai eu durant ma carrière ». Forcément, l’hommage est allé droit au cœur du principal intéressé, que nous avions rencontré au cœur de l’été, alors que son équipe avait bien débuté (15 sur 27) et qui s’était révélé être un interlocuteur bienveillant et disponible.