D1A: deux matchs de suspension effectifs pour le coach de Mouscron Simao, Cuesta (Genk) et Brogno (Beerschot)

L’entraîneur de Mouscron Jorge Simao, le défenseur de Genk Carlos Cuesta et l’attaquant du Beerschot Loris Brogno ont tous été suspendus pour deux matchs effectifs par le Comité disciplinaire de l’Union belge de football mardi.

Simao a été suspendu pour deux matchs effectifs à partir du 28 janvier. Il peut donc prendre place sur le banc pour le match contre Anderlecht, mardi soir. L’entraîneur portugais écope aussi d’une amende de 2.000 euros. Simao avait été renvoyé en tribunes lors du succès de son équipe samedi à Saint-Trond (0-2).

Dans les arrêts de jeu, Simao et Da Costa, qu’il faisait remplacer, se sont expliqués sur le penalty botté quelques instants plus tôt par Mohammed (synonyme de 0-2), alors que Da Costa voulait le tirer. L’entraîneur mouscronnois aurait alors bousculé le 4e arbitre et s’est vu montrer le bristol rouge.