Coupe d’Italie: l’Inter renverse l’AC Milan dans les tous derniers instants et rejoint les demies, Lukaku buteur (2-1, vidéo)

L’Inter Milan a remporté 2-1 le derby contre l’AC Milan comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie, mardi. Auteur du but d’ouverture (31e, 0-1), Zlatan Ibrahimovic a été exclu (57e) et l’Inter en a profité pour renverser la situation en sa faveur grâce à Romelu Lukaku sur penalty (71e) et à Christian Eriksen (90e+7). En fin de première période, Lukaku et Ibrahimovic se sont retrouvés front contre front. A l’AC milan, Alexis Saelemakers a été remplacé (85e). En demi-finale, l’Inter affrontera le vainqueur du match Juventus-Spal.

L’intensité était au rendez-vous dès le coup d’envoi: l’AC Milan donnait le temps et l’Inter n’abdiquait pas. C’est au moment où le rythme a quelque peu baissé que Soualiho Meïté a récupéré un mauvais dégagement de Matteo Darmian pour glisser le ballon à Ibrahimovic peu inquiété par la marquage d’Aleksandar Kolarov (33e, 0-1).