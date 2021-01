Serge Tabekou (Mouscron) déçu après avoir concédé le penalty face à Anderlecht: «Nous tenions la victoire à 30 secondes près» (vidéo)

Auteur d’un match plein sur son flanc gauche, Serge Tabekou a payé cash sa débauche d’énergie en fin de rencontre, en commettant l’irréparable sur Dimata. «C’est un moment difficile pour moi», confie l’attaquant mouscronnois. «Je mets mon pied et il tombe, c’est frustrant. On devait se replacer comme au début du match, chacun avait se tâche mais je n’ai pas été attentif quand ils ont joué rapidement. Nous tenions la victoire à 30 secondes près. Au final, nous avons tout donné et nous n’avons rien laissé à Anderlecht».