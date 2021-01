Et soudain le vaccin devint le «précieux», le nouvel or du monde

La Belgique met en place sa stratégie de vaccination, et nos interrogations restent très nombreuses : jours de vaccination, recrutement de personnel, etc. L’opposition a raison de continuer à examiner, interroger, réclamer afin d’améliorer le processus, et cela d’autant que les responsables disposent désormais de temps pour perfectionner les procédures imaginées. C’est même là que réside notre problème principal : ce n’est pas – on aurait envie de dire « hélas » – à ce stade le circuit de vaccination qui « bugge », c’est le vaccin lui-même. Tous les pays de l’Union européenne pleurent, d’autant plus quand ils voient le Royaume-Uni vacciner à tour de bras : les doses espérées, voire promises, ne sont pas au rendez-vous.