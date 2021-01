Vincent Kompany réagit au but encaissé par Anderlecht à Mouscron (1-1): «Je savais qu’il fallait une énorme bourde de ce genre pour qu’un but tombe» (vidéo)

Les Mauves ont encaissé le premier but du match sur une grosse incompréhension entre Miazga et Delcroix.

Interrogé après le match nul d’Anderlecht à Mouscron, Vincent Kompany est revenu sur le goal encaissé par les Mauves en première mi-temps. « C’est une erreur de communication entre les deux », peste Vincent Kompany. « Je le dis pour tous les jeunes défenseurs, l’objectif est d’exiger le ballon et on a fait l’inverse. Mais je savais qu’il fallait une énorme bourde de ce genre pour qu’un but tombe », a-t-il ensuite ajouté.

Le coach bruxellois est ensuite revenu sur les changements gagnants en deuxième période. « Tous les remplaçants ont fait une différence », insiste Kompany. « Mais, évidemment, on savait qu’avec Adrien Trebel sur le terrain, on pouvait ajouter quelque chose sur le terrain. »