L’album 4 étoiles de la semaine: Elina Duni publie le magnifique «Lost ships»

Ces chansons sur l’exil et l’amour, et aussi sur l’environnement, sont superbes et remarquablement interprétées par la voix d’Elina et par les musiciens qui la mettent en valeur.

Les Lost Ships, ce sont ces myriades de petits bateaux perdus en mer alors qu’ils traversent la Méditerranée avec leurs réfugiés cherchant des mondes meilleurs. Ce sont donc aussi ces milliers de vies perdues. La pianiste et chanteuse albano-suisse Elina Duni avait déjà parlé de ce problème dans son album de 2018, Partir. Celui-ci le prolonge. Et il est magnifique. Ces chansons sur l’exil et l’amour, et aussi sur l’environnement, sont superbes et remarquablement interprétées par la voix d’Elina et par les musiciens qui la mettent en valeur : Rob Luft à la guitare, Mathieu Michel au bugle, Fred Thomas au piano et aux percussions. Six chansons originales, quatre traditionnels et deux reprises : « Hier encore », de Charles Aznavour, et « I’m a fool to want you », de Frank Sinatra.