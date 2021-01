Voyages essentiels autorisés: comment prouver que l’on rejoint son conjoint?

Les voyages récréatifs et/ou touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont désormais interdits et ce, jusqu’au 1er mars. La décision avait été officialisée lors du comité de Concertation du 22 janvier, et l’arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge ce mardi.

L’interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien maritime que ferroviaire. Les personnes qui se rendent en Belgique et en reviennent doivent être en possession d’une déclaration sur l’honneur, dont un modèle est fourni sur le site www.info-coronavirus.be/fr/voyages/

Cette déclaration devra être liée au formulaire de localisation des passagers (PLF) et être étayée par les documents nécessaires.