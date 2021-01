Le PDG d’AstraZeneca sur leur vaccin : «Nous ne faisons de profit nulle part»

Pascal Soriot, le patron d’AstraZeneca, dément catégoriquement l’allégation selon laquelle son vaccin ne serait efficace que sur 8 % des plus de 65 ans. Et s’explique sur les retards de production.

Par Antonello Guerrera («La Repubblica»), Stefanie Bolzen («Die Welt») et Rafa De Miguel («El Pais»)

entretien

Lundi soir, deux quotidiens allemands (Bild Zeitung et Handelsblatt) affirmaient que le gouvernement allemand doutait de l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca sur les plus de 65 ans. Même si ces affirmations ont été démenties par le ministère de la Santé allemand, elles s’ajoutaient aux retards de production des vaccins annoncés quelques jours plus tôt par AstraZeneca. Mauvaise passe pour la société ? Pascal Soriot, son PDG, s’explique.

Pourquoi AstraZeneca n’a-t-il pas été plus précis sur les difficultés d’approvisionnement détectées dans ses usines européennes ? Quel est le problème exactement ?