L'Arabie saoudite tient son "Davos du désert"

Lancé en 2017 par le prince héritier Mohammed ben Salmane, le Future Investment Initiative (FII) est destiné à attirer les investisseurs étrangers et promouvoir un plan de diversification de l'économie du royaume, ultradépendante de l'exportation de pétrole.

Environ 150 intervenants participeront à la quatrième édition de l'Initiative pour l'investissement futur (FII), ont déclaré les organisateurs, qui cherchent à présenter le royaume insulaire comme une destination d'investissement dynamique.

"Le Jamaïcain Usain Bolt, huit fois médaillé d'or olympique (de sprint), se joindra aux 100 invités qui participeront virtuellement depuis New York, Paris, Pékin et Mumbai et à 50 autres qui assisteront en personne à Ryad", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Si le texte évoque "le travail dans un monde post-Covid", il ne revient pas directement sur la questions des vaccins qui a dominé le forum suisse de Davos, entre l'impatience des Européens face aux retards des fabricants et les appels à un accès équitable aux vaccins.