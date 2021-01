Etex acquiert une participation majoritaire dans l'entreprise française e-Loft

Créée en 2012, e-Loft propose des solutions dans trois domaines : les maisons familiales modulaires, les complexes résidentiels multifamiliaux modulaires et les bâtiments réalisés sur mesure en 3D bois. L'an dernier, l'entreprise a construit environ 150 maisons. Elle emploie 180 personnes et exploite un site de production de 22.000 m² à Ploufragan, en Bretagne (ouest de la France).

Grâce au soutien d'Etex, e-Loft espère pouvoir développer significativement son activité dans cette région et dans le reste de l'Hexagone dans les prochaines années.

L'entreprise française rejoindra la division 'New Ways' d'Etex, qui développe des solutions de construction durables, industrialisées et modulaires. Le groupe belge entend développer cette division "tantôt organiquement tantôt par des acquisitions, ou via une combinaison des deux méthodes, au cours des deux ou trois prochaines années".

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.