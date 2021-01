Bozar rouvre partiellement ses portes

Un peu plus d’une semaine après l’incendie qui a laissé de considérables dégâts dans une grande partie du bâtiment, Bozar rouvre ce jeudi les salles épargnées et les expositions qui y étaient en cours.

Bonne nouvelle du côté du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles qu’un violent incendie avait contraint à la fermeture depuis le lundi 18 janvier. Si les parties touchées par le feu et les dégâts des eaux restent évidemment inaccessibles, la partie nord du bâtiment, épargnée par l’incendie, est à nouveau accessible.

Dès ce jeudi 28 janvier, on pourra à nouveau visiter les expositions Facing van Eyck, Primordial Earth de Léonard Pongo et Fulu act. L’installation contemporaine, Beethoven : Theatre of the World reste également visible dans le Hall Horta, malgré la fermeture prématurée de l’expositionHotel Beethoven à laquelle elle était liée. La programmation en ligne qui avait été momentanément interrompue, reprend également ce jeudi.