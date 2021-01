La Fondation contre le cancer passe le relais

Créé en 2017 par la Fondation contre le cancer, la coordination de la désormais célèbre « Tournée minérale » passe cette année sous l’égide d’autres organisations. La Fondation passe en effet le relais à De Druglijn, le service public de la VAD en Flandre et à l’ASBL Univers Santé pour le volet francophone de l’opération. La Fondation contre le cancer continuera bien sûr le travail scientifique et d’information à ce sujet, mais se félicite d’« avoir réussi à amener le débat sur la consommation d’alcool dans les chaumières et salue l’avancée non négligeable que représente l’augmentation notable d’offre de boissons non alcoolisées, que ce soit par les fournisseurs de boissons ou dans l’Horeca ». Pour participer cette année, nul besoin de passer par la case inscription : rejoignez le mouvement sur la page Facebook Tournée Minérale Belgique. Plus d’infos sur : https ://tournee-minerale.be/.