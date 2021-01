Boeing 737 MAX - Feu vert donné au retour du Boeing 737 MAX dans l'espace aérien européen (3)

"Après une analyse approfondie de l'EASA, nous avons déterminé que le 737 MAX peut reprendre du service en toute sécurité. Cette évaluation a été réalisée en toute indépendance vis à vis de Boeing ou de l'Administration fédérale de l'aviation (la FAA américaine, NDLR) et sans aucune pression économique ou politique", affirme le directeur exécutif de l'EASA Patrick Ky, cité dans un communiqué.

Selon l'Agence, il peut s'écouler un certain temps avant que l'avion ne recommence effectivement à transporter des passagers, car un certain nombre de conditions doivent d'abord être remplies. Des mises à jour de logiciels doivent être effectuées, les pilotes doivent être formés et un vol d'essai doit en effet être effectué avec chaque avion sans passagers.