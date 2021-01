Mbaye Leye avant Ostende-Standard: «Il faut remettre tout le monde à zéro et ne pas s’enflammer»

Mbaye Leye a préfacé, mercredi, le lointain et compliqué déplacement que le Standard effectuera à Ostende jeudi (coup d’envoi à 21 heures). Après quatre succès consécutifs, c’est un doux sentiment d’euphorie qu’il faudra éviter. « Après une victoire, il faut toujours faire un reset, remettre tout le monde à zéro dès le lendemain du match et ne pas s’enflammer », explique le T1 du Standard. « Je me répète, on ne va pas gagner chaque rencontre, mais le jour où on sera battu, il faudra que ce soit face à une équipe plus forte que nous ».