Comment les prix de l’immobilier vont-ils évoluer en 2021?

En 2020, le marché immobilier résidentiel a montré une surprenante résilience. Partie pour se confirmer cette année ? Tout le monde n’est pas du même avis. Et comme souvent, c’est dans les bureaux des banques qu’on est le plus pessimiste.

Dans cette agence immobilière namuroise, les affaires tournent au ralenti depuis qu’on a fêté la nouvelle année. « L’hiver est traditionnellement une période calme, mais là, ça commence à faire long », s’inquiète tout doucement sa gérante, qui doit aussi composer avec les règles sanitaires en vigueur. « Les visites sont possibles, si la maison est vide. Même l’agent immobilier n’a pas le droit d’entrer en même temps que le visiteur. Ça complique évidemment les choses ». Après le dynamisme inattendu qui a régné en 2020 sur le marché immobilier (hausse des prix des maisons et appartements et baisse des transactions finalement très limitée), un petit coup de mou semble aujourd’hui peser sur les ventes. « On a un marché qui est dans l’expectative et qui fonctionne à mon avis à 50 % », reconnaît Nicolas Watillon, le vice-président de l’IPI, l’Institut professionnel des agents immobiliers. Le secteur espère bien un redémarrage le 13 février, avec un assouplissement des mesures.