CharlÉlie Couture clôt ses années américaines avec le livre « New York Memories » et une expo à la galerie Nardone.

entretien

De 2004 à 2018, le chanteur et plasticien nancéen a vécu et travaillé à New York. S’en sont suivis de nombreux albums, concerts et tableaux. Cette aventure, il la raconte dans « New York Memories » conçu comme des nouvelles réunissant des faits de la vie quotidienne. Il est venu à Bruxelles pour en parler parmi ses toiles exposées à la galerie Nardone d’Ixelles.

Cette aventure new-yorkaise est un peu folle finalement…