Le parquet s’oppose à la libération de Stéphane Moreau

Par Belga et La rédaction

La chambre du conseil de Liège a décidé de libérer Stéphane Moreau et Pol Heyse sous conditions strictes. Stéphane Moreau ne pourra pas prendre contact avec plusieurs personnes énumérées par la chambre du conseil.

Le parquet a fait appel de la décision.

Stéphane Moreau et Pol Heyse, placés sous mandat d’arrêt dans le cadre du dossier Nethys, ont comparu mercredi matin devant la chambre du conseil de Liège, qui statue sur leur maintien ou non en détention préventive.

Le parquet avait demandé un renouvellement du mandat d’arrêt à l’encontre de Stéphane Moreau et Pol Heyse.

Stéphane Moreau et Pol Heyse, anciens administrateurs de Nethys, sont accusés d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Stéphane Moreau est également inculpé de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.