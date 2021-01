Energie: Rossel met ses journaux au régime «vert»

Bernard Marchant, le patron de Rossel (à g.), et Grégoire Dallemagne, le CEO de Luminus, ont symboliquement inauguré l’éolienne de Rossel Printing Company... dont le sommet était à ce moment noyé dans le brouillard. - Mathieu Golinvaux.

Vous ne l’avez sans doute pas remarqué, mais depuis la fin de l’année dernière, l’exemplaire du Soir que vous tenez en mains – si vous lisez la version « papier » de votre quotidien favori – est (beaucoup) plus « vert ». Fin octobre 2020, le groupe Rossel, qui édite notamment Le Soir et les journaux du groupe Sudpresse, a mis en service une éolienne sur le site de son imprimerie RPC (Rossel Printing Company) à Nivelles. C’est de ces rotatives, désormais alimentées en électricité renouvelable, que sortent chaque nuit 330.000 quotidiens (Le Soir et Sudpresse donc, mais aussi L’Echo, De Tijd, les éditions de L’Avenir, Metro…).