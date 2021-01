Le basket s’offre la télé en ligne

Impossible d’exister sans passer à la télé ? L’adage devient obsolète. Car le streaming, la technologie qui permet la lecture en continu de flux audio et vidéo, en direct ou à la demande, permet de contourner les opérateurs traditionnels. Les offres OTT (over the top), telles que Netflix, font florès dans les séries ou les films. Mais elles se développent aussi dans le sport, et en particulier dans les disciplines qui, comme le basket, ne bénéficient pas de la médiatisation et des droits télévisés assurés au foot ou à la Formule 1. La Ligue belge s’est ainsi dotée de sa propre plateforme digitale depuis deux ans. Et la pandémie qui impose le huis clos à ses dix clubs depuis le début de cette saison fait de cet outil automatisé le seul moyen de suivre leurs matches en dehors du direct télévisé hebdomadaire sur des chaînes payantes. C’est donc devenu un lien essentiel pour assurer une visibilité aux supporters et partenaires.