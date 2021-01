Le parquet s’oppose à la libération de Stéphane Moreau

Suspecté pour l’essentiel d’abus de biens sociaux, de détournement par personne exerçant une fonction publique, de faux, usage de faux et escroquerie, l’ex-CEO de Nethys, Stéphane Moreau, a été inculpé samedi soir et préventivement déféré à la prison de Lantin.

Un séjour qui a assez duré, a tranché ce mercredi après-midi la chambre du conseil de Liège, se ralliant ainsi aux arguments de l’avocat de M. Moreau, Adrien Masset. Et à ceux de Jean-Pierre Buyle, le conseil de Pol Heyse. Comme François Fornieri et Pierre Meyers la veille, elle a prononcé la libération sous conditions des deux hommes. « La chambre du conseil de Liège a confirmé les indices de culpabilité à l’égard de Messieurs Moreau et Heyse et les a remis en liberté sous conditions consistant, notamment, à ne pas rentrer en contact avec différentes personnes », confirme le procureur général de Liège Christian De Valkeneer.