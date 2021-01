Le retour des «mains invisibles» dans l’affaire Nethys

Le parquet a fait appel de la libération sous conditions de Stéphane Moreau, qui devra rester à Lantin deux semaines de plus. Pol Heyse, lui, peut quitter la prison. Son avocat réclame l’audition des figures politiques liégeoises.

Par Jo.Ma. et X.C.

La formule est de Pierre Meyers, ex-président de Nethys. Interviewé par Le Soir en septembre 2019, lorsque les premières révélations tombent autour des ventes secrètes de certaines filiales, l’homme assure ne pas avoir agi seul. « Nous avons tenu informés des progrès les principaux responsables politiques concernés », lâchait Pierre Meyers à l’époque. Sans citer de nom, il se limitera à un surnom : « On les appelle dans notre jargon les mains invisibles ». Avant de prendre une décision majeure, certaines figures politiques liégeoises en connaissaient « les grandes orientations, et même plus que cela », dixit l’homme aujourd’hui inculpé.