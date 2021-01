Exclusif: Charleroi – Westerlo, en Coupe de Belgique, sera retransmis en direct sur Télésambre

Le match de Croky Cup entre Charleroi et Westerlo du mercredi 3 février sera diffusé en direct sur la chaîne locale Télésambre.

Excellente nouvelle pour les supporters des Zèbres : le match de Croky Cup SC Charleroi-Westerlo du mercredi 3 février, évidemment disputé à huis clos et non retransmis par RTL qui a choisi Seraing-Standard et FC Liège-Anderlecht, sera diffusé en direct sur la chaîne locale Télésambre. L’accord vient d’être conclu.

Pour rendre la diffusion possible, sans interférer sur celles des matches choisis par RTL qui auront lieu à 19h (Seraing-Standard) et 21h15 (FC Liège-Anderlecht), le match des Zèbres, initialement prévu à 18h, se jouera finalement à 16h30. Quant au match Olympic-Zulte Waregem, joué à 20h, il pourrait faire l’objet d’un résumé en fin de soirée, toujours sur Télésambre. Mais là, ça reste à confirmer.