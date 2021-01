Coronavirus - Le KCE mène une enquête sur le Covid de longue durée et cherche des témoignages

Pour mener à bien son étude, le KCE propose aux gens qui souhaitent témoigner un questionnaire en ligne éventuellement suivi par un entretien à distance ou une participation sur un forum en ligne.

Pour participer, il faut être âgé de 18 ans et plus, s'exprimer en français ou néerlandais, avoir été touché par le virus et avoir eu des symptômes 4 semaines après le début de la maladie et ne pas/plus être hospitalisé.

"Cette étude sur le COVID de longue durée est au départ une demande de la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé), coupole francophone des associations de patients. Elle sera terminée en octobre 2021. Outre l'enquête auprès des patients, l'étude se comprendra une analyse de la littérature scientifique concernant la définition du COVID de longue durée, sa fréquence d'apparition, ses symptômes, son évolution et les facteurs de risque sous-jacents", explique le KCE.

Le questionnaire est en ligne sur le site du KCE. Les témoignages seront recueillis jusqu'au 14 février.