Pro League: Ostende récupère Capon, Theate et Hubert, guéris du Covid-19, pour affronter le Standard

Brecht Capon, Arthur Theate et Guillaume Hubert ont été testés négatifs au Covid-19 et peuvent reprendre l’entraînement, a annoncé mercredi le KV Ostende.

Alexander Blessin a sélectionné 21 joueurs pour préparer le match de jeudi (coup d’envoi à 21 heures) face au Standard. Si Vandendriessche et Ndicka sont toujours en quarantaine, Guillaume Hubert, Arthur Theate et Brecht Capon sont à nouveau négatifs et reviennent donc dans le parcours.

Mais ils ne se sont plus entraînés collectivement depuis deux semaines. Si Hubert et Theate auront à cœur de pouvoir tenir leur place face au Standard, malgré un déficit de condition physique, leur ancien club, Blessin n’a pas encore tranché. Raison pour laquelle il a retenu un groupe de 21 joueurs.