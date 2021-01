Un citytrip de trois jours à Bruges pour le Standard

C’est un citytrip de trois jours à Bruges que le Standard va s’offrir. Non par plaisir, mais par obligation, s’il veut aborder dans les meilleures conditions le choc dominical à Bruges. Ainsi, les joueurs liégeois et leur staff quitteront la Cité ardente ce jeudi sur le coup de 10h30 pour déposer leurs valises jusqu’à dimanche dans un hôtel de Bruges qu’ils ont privatisé, contexte sanitaire oblige. Ce qui représente un coût, puisque les 45 chambres de l’établissement ont été réservées, alors qu’en termes d’organisation, le travail a été très important. Mais aussi rare soit la formule pour des matches du championnat de Belgique, c’était pour le Standard la meilleure option possible, voire la seule, sachant qu’entre la fin du match à Ostende (jeudi à 23 heures) et le début de celui à Bruges (dimanche à 13h30), 62h30 seulement s’écouleront. C’est 10 heures de moins par rapport au temps de récupération entre deux rencontres qui avait été pendant longtemps d’application.