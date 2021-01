Excel Mouscron: un money time qui coûte cher

Pour la première fois depuis le début de la saison, les Frontaliers ont signé une série de quatre matches sans défaite après leur partage (1-1) concédé mardi contre Anderlecht. Mais le but égalisateur tombé quelques secondes avant le coup de sifflet final leur a fait tout aussi mal que celui encaissé une semaine plus tôt contre Waasland-Beveren. Les protégés de Jorge Simao ont donc laissé filer quatre unités et auraient pu compter six points d’avance sur la lanterne rouge s’ils avaient réussi à tenir le bon bout. « C’est frustrant, mais il faudra se bouger le cul (sic) et aller chercher samedi à Eupen les deux points perdus mardi », concède Nuno Da Costa, l’attaquant mouscronnois. « Je pense qu’il y a eu un manque de concentration dans les dernières minutes, ça se paie cash contre une équipe comme Anderlecht. Et puis c’est aussi une question d’expérience. Nous avons une jeune équipe.