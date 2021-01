Les travailleurs de moins de 60 ans ne peuvent plus demander d'emplois de fin de carrière

Les travailleurs de moins de 60 ans ne peuvent plus demander à bénéficier d'un emploi de fin de carrière ou en prolonger le bénéfice et ce, en raison du non-renouvellement de la convention collective de travail, dénonce mercredi la CSC.

Dans le cadre des emplois de fin de carrière, les travailleurs plus âgés ont droit, sous certaines conditions, à un crédit-temps d'un cinquième ou à une diminution des prestations de travail à mi-temps. L'idée de ces emplois de fin de carrière est de permettre à des travailleurs plus âgés actifs dans des métiers pénibles de rester au travail plus longtemps.

En principe, cette possibilité est offerte à partir de 60 ans mais un accord entre patrons et syndicats permet aux travailleurs à partir de 55 ans de demander un crédit-temps d'un cinquième et aux travailleurs à partir de 57 ans de demander un emploi de fin de carrière à mi-temps. Cette convention collective de travail doit être prolongée tous les deux ans.

Mais, selon le syndicat chrétien, cette convention collective de travail a expiré fin 2020 et aucun n'accord n'a été trouvé pour la prolonger de deux ans. "En conséquence, les plus de 55 ans ne peuvent plus demander depuis le 1er janvier un emploi de fin de carrière, ni en prolonger un", constate Chris Serroyen, responsable du service d'étude du syndicat.