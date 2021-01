Plusieurs changements enteront en vigueur ce premier février 2021. Ils concernent la mobilité à Bruxelles, les inscriptions dans le secondaire et les factures de gaz et d’électricité des Belges.

Tarif social pour les factures d’électricité et de gaz

Dès le mois de février et jusqu’à la fin de l’année 2021, près de 447.000 personnes supplémentaires vont pouvoir bénéficier d’un tarif social pour le gaz et l’électricité en Belgique. La mesure est prise pour un an mais pourrait être renouvelée.