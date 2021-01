Coronavirus: reprise des activités des jeunes, ce qui change par tranches d’âges

L’arrêté ministériel ne sera pas publié avant jeudi et sa validation lors d’un Comité de concertation électronique. Sur le terrain, on se réjouit, mais on aimerait y voir plus clair.

Bouffée d’oxygène pour les 12 ans et plus: ils vont pouvoir rependre une activité en extérieur, comme les mouvements de jeunesse. Même si ce ne sera pas encore dans les mêmes conditions qu’avant le covid. - Belga.

Par Maxime Biermé et B.Dy et D.Ci

Une petite dépêche de l’agence Belga mardi soir a redonné le sourire à énormément d’adolescents. On y apprenait que les 12-18 ans pourraient reprendre l’un de leurs passe-temps favoris, pour peu qu’il se déroule en extérieur. Au moment d’écrire ces lignes, on n’y voyait toutefois pas encore très clair sur les détails précis de ce qui est un « assouplissement » pour les plus âgés mais un sérieux tour de vis pour les moins de 12 ans. Chez la ministre de l’Intérieur, qui signera l’arrêté détaillant les nouvelles règles, on ne communique pas avant qu’il soit officiellement validé. Cela ne devrait pas être le cas avant jeudi en matinée, moment où un Comité de concertation électronique est prévu. A priori, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise puisque la proposition commune des ministres régionaux compétents en matière de Jeunesse et d’Enseignement a été acceptée par le gouvernement fédéral qui s’est réuni ce mercredi matin.