Les interlocuteurs sociaux encadrent le télétravail

Les droits et obligations des travailleurs et des employeurs ont été listés dans une convention collective. Celle-ci est supplétive : elle s’appliquera dans les entreprises où aucun accord n’a été conclu.

Travailler depuis son domicile, c’est devenu une réalité pour plusieurs centaines de milliers de salariés. Et elle est désormais encadrée par une convention collective que viennent de signer représentants des travailleurs et des salariés. Celle-ci est temporaire (d’application jusqu’au 31 décembre 2021) et supplétive (elle ne concerne que les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord avec leur représentation syndicale).

Le texte rappelle une série de droits et obligations en termes de conditions de travail identiques à ceux applicables dans les locaux de l’entreprise : temps de travail (même s’il est permis de déroger aux horaires habituels pour faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et privée), charge de travail, obligation de résultat. Enfin, l’employeur doit garantir les droits collectifs et permettre aux délégations syndicales de communiquer avec les salariés de l’entreprise.