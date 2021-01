Coronavirus: la cacophonie des autorités autour du collège Saint-Michel

Les élèves et le corps enseignant de Saint-Michel pourront être testés ces jeudi et vendredi. Les cours devraient reprendre mardi prochain.

C’est une saga ! » Avec multiples rebondissements. Et une certaine cacophonie institutionnelle, communicationnelle, décisionnelle. Une saga qui a rendu un directeur d’école « vert de rage », a plongé des élèves et des parents dans l’incompréhension et l’angoisse et a agité les différents niveaux de pouvoir bruxellois. Depuis lundi, le collège Saint-Michel à Etterbeek est fermé après la détection de plusieurs cas de coronavirus et la présence du variant britannique, avec un premier cas détecté mardi dernier, le 19 janvier.