Les manifestations anti-confinement: un risque pour l’adhésion aux mesures sanitaires?

C’est une carte comme une autre : celle des villes en Europe où les mesures face à la pandémie ont donné lieu à des manifestations dans la rue. Ces derniers jours, certaines sont venues s’ajouter aux Pays-Bas, au Danemark et en Espagne. Avec en retour une impression générale teintée de craintes : que l’adhésion massive aux politiques mises en place pour faire barrage à la pandémie soit en train de faiblir et ne soit plus dans les mois à venir la puissante clé de voûte sur laquelle bâtir la réaction sanitaire.