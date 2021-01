Kompany a du choix mais une marge de plus en plus réduite à Anderlecht

Mardi soir, à Mouscron, Anderlecht a évité de justesse sa sixième défaite de la saison en championnat. Dans la dernière minute du temps additionnel. Grâce à un penalty obtenu par Dimata et converti par Nmecha – son septième sur ses douze buts inscrits –, le Sporting a sauvé une partie des meubles. Un point obtenu au courage plus qu’au génie qui ne fait évidemment pas ses affaires dans la course au top 4. Alors que le mois de janvier était annoncé comme crucial avec au minimum six rendez-vous en D1A pour chaque écurie de l’élite, Anderlecht affiche un bilan de 5 sur 15 en 2021 – dont 2 unités seulement face à Waasland-Beveren et Mouscron – avant d’accueillir Gand dimanche (18h15). Au cœur de ce marasme mathématique, il réside l’une ou l’autre éclaircie dans la grisaille. Les retours de blessure d’Albert Sambi Lokonga et d’Adrien Trebel ou encore la première encourageante de Jacob Bruun Larsen arrivé en prêt pour Hoffenheim et qui reprendra la route de l’Allemagne au terme de la saison.