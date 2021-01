Union européenne: pourquoi la BCE pourrait émettre un euro numérique

Décodage

Mon premier ressemble à l’argent liquide. Mon second n’est pas matériel. Et mon tout est un projet à l’étude au sein de la Banque centrale européenne (BCE). Vous avez deviné la solution de cette (fausse) charade ? L’euro numérique.

A l’automne dernier, la BCE a publié un rapport exploratoire, esquissant les diverses options, leurs avantages et inconvénients ; et les raisons qui justifieraient son lancement. On peut ainsi tenter d’ébaucher un portrait-robot de cette version numérique de la monnaie unique. Mais, comme on va le voir, ce n’est pas si simple…

1