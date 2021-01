D1A: Charleroi prend un point face à OHL mais ne convainc toujours pas (1-1)

Karim Belhocine a directement lancé Ognjen Vranjes, arrivé en prêt deux jours plus tôt d’Anderlecht, et a surpris en alignant Rémy Descamps dans le but alors que Nicolas Penneteau n’a finalement écopé d’aucune sanction suite à son exclusion au Standard. À OHL, Marc Brys a opté en dernière minute pour Arthur Allemeersch à la place de David Hubert et a titularisé Siebe Schrijvers à la place de son buteur Thomas Henry, suspendu.

Les Zèbres n’ont pas observé de round d’observation et ont failli ouvrir la marque grâce à une mésentente entre Vaclav Jemelka et son gardien Rafael Romo (8e). Mais les Louvanistes se sont montrés plus efficaces devant quand Kamal Sowah s’est retrouvé à la réception d’un centre de Schrijvers (12e, 0-1). Après ce but, Charleroi a perdu le contrôle de la rencontre à l’image d’un centre de Mamadou Fall, qui n’a trouvé personne (24e). Par contre, Descamps a gardé son équipe dans le match en sortant du pied une tentative de Sowah (36e) et en écartant une frappe tendue d’Allemeersch (37e).